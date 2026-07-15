Durante i Mondiali 2026, Antonela Roccuzzo è stata protagonista di un tifo molto seguito sui social, con numerosi post e video che mostrano il suo supporto alla nazionale argentina. La donna, moglie di uno dei calciatori più noti, ha attirato l’attenzione per il suo entusiasmo e la sua presenza costante durante le partite. La sua partecipazione ha generato un forte interesse tra i fan, che hanno condiviso momenti di supporto sui propri canali.

C’è solo una categoria più ammirata dei calciatori ai Mondiali 2026: le loro mogli. E se Lionel Messi, il bomber che ha trascinato la nazionale argentina alla finale, è il re del campo verde, la consorte Antonela Roccuzzo è la regina indiscussa degli spalti. Immancabile ad ogni partita, la sua presenza è ormai un porta fortuna irrinunciabile. Antonela, però, è molto più che una tifosa. Conosciamo meglio questra imprenditrice argentina che ha sposato il suo primo grande amore. Antonela Roccuzzo, da modella a influencer milionaria. Antonela Roccuzzo è nata nel 1988 a Rosario, in Argentina. Lionel Messi era suo vicino di casa. Ha studiato odontologia, per poi cambiare strada e intraprendere la facoltà di comunicazione sociale all’università cittadina. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Antonela Roccuzzo, chi è la moglie di Lionel Messi: il suo tifo virale ai Mondiali 2026

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Antonela Roccuzzo se tentó de la risa

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