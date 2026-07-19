Wizards of the Coast ha annunciato i dettagli del nuovo set di Magic: The Gathering ispirato a Lo Hobbit. Sono state presentate le meccaniche di gioco e alcune carte chiave, tra cui quelle denominate “d’ambra”. L’annuncio segna l’apertura ufficiale del percorso verso la Terra di Mezzo, con informazioni su come le nuove carte e le regole si integrano nel gioco. La presentazione è avvenuta in un evento globale, senza ulteriori dettagli su date di uscita o contenuti specifici.

Il cammino verso la Terra di Mezzo si riapre ufficialmente. Wizards of the Coast ha svelato in anteprima mondiale i dettagli, le meccaniche e le carte chiave di Magic: The Gathering Lo Hobbit, l’attesissimo set dell’universo Universes Beyond pronto a traghettarci dalle calde atmosfere di Casa Baggins fino alle spaventose profondità della Montagna Solitaria. Dopo il successo globale di Tales of Middle-earth, la sfida era complessa: tradurre la natura più intima, avventurosa e focalizzata di una delle opere letterarie più amate di J.R.R. Tolkien in un’esperienza di gioco profonda e competitiva. A guidare l’intera presentazione è stata Andy... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anteprima Magic the Gathering Lo Hobbit: i segreti “d’ambra” del Set svelati da Wizards of the Coast

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Magic The Gathering | The Hobbit Preview Breakdown

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