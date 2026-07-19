Anteprima Magic the Gathering Lo Hobbit | i segreti d’ambra del Set svelati da Wizards of the Coast

Da metropolitanmagazine.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Wizards of the Coast ha annunciato i dettagli del nuovo set di Magic: The Gathering ispirato a Lo Hobbit. Sono state presentate le meccaniche di gioco e alcune carte chiave, tra cui quelle denominate “d’ambra”. L’annuncio segna l’apertura ufficiale del percorso verso la Terra di Mezzo, con informazioni su come le nuove carte e le regole si integrano nel gioco. La presentazione è avvenuta in un evento globale, senza ulteriori dettagli su date di uscita o contenuti specifici.

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Magic The Gathering | The Hobbit Preview Breakdown

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