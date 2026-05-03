Magic | preordini Lo Hobbit su Amazon guida alle edizioni italiane

Su Amazon sono aperti i preordini per le nuove edizioni italiane de Lo Hobbit, con date di disponibilità precise per le consegne. È possibile acquistare le edizioni in italiano, evitando di commettere errori con le versioni in lingua inglese. La guida fornisce le informazioni necessarie per prenotare i prodotti nelle date corrette, consentendo ai lettori di assicurarne la consegna prima della pubblicazione ufficiale.

? Cosa scoprirai Come evitare di acquistare per errore le edizioni in inglese?. Quali sono le date esatte per prenotare i prodotti in italiano?. Quanto costano i bundle esclusivi per i collezionisti di Lo Hobbit?. Perché le scorte dei Collector Booster rischiano di esaurirsi subito?.? In Breve Uscite Lo Hobbit previste il 14 giugno 2026 con bundle a 73 euro.. Bundle regalo Lo Hobbit in arrivo il 9 settembre 2026 a 93 euro.. Mazzo Commander Multiverso Riforgiato in uscita il 2 ottobre 2026 a 52,50 euro.. Confezione da 30 buste Collector Booster venduta a 169,50 euro con scorte ridotte.. Entro il 2026 i collezionisti di Magic: The Gathering avranno a disposizione le nuove uscite dedicate a Lo Hobbit e Frattura della Realtà, con i preordini già attivi su Amazon Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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