Magic | The Gathering l’annuncio che cambia tutto | arrivano gli Avengers e un nuovo gioco da 10 minuti

Un nuovo capitolo si apre per i fan di giochi di carte collezionabili, con l’annuncio di un aggiornamento importante. A partire dalla fine degli anni ’80 e negli anni ’90, l’ideatore del gioco ha ideato un prodotto che ora si arricchisce di nuove versioni e personaggi. Tra le novità ci sono i personaggi degli Avengers e un nuovo gioco rapido che dura circa 10 minuti. L’azienda produttrice ha comunicato i dettagli di questa evoluzione.

Quando – tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 – a Richard Garfield venne in mente l’idea di un gioco di carte collezionabili, nessuno poteva sapere che quella intuizione avrebbe cambiato per sempre il tempo libero di milioni di ragazzi e sarebbe diventata una industria florida e longeva. Magic: The Gathering arrivò nelle mani di giovani e meno giovani nel 1993 sotto forma di bustine contenenti carte collezionabili e da allora, anno dopo anno, il gioco è stato ampliato e imitato: Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, RiftBound, eccetera. Ma Magic resta il padre di tutti questi giochi e Wizards of the Coast, l’azienda (di proprietà della Hasbro) che lo produce, ha appena annunciato la strategia per restare rilevante anche quest’anno e per conquistare un nuovo pubblico.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Tutto quello che devi sapere su Magic: The Gathering – I Segreti di StrixhavenMettete via gli appunti ed estraete i grimori, la campanella sta per suonare di nuovo. Magic: The Gathering, arrivano le Tartarughe Ninja: tra le più rare un set di carte illustrate da Kevin EastmanLe Tartarughe Ninja hanno conquistato il loro posto tra le icone della cultura pop tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90 prima come fumetto, nato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Magic The Gathering: disponibile l’espansione I Segreti di Strixhaven; Magic: The Gathering lancia l’espansione I Segreti di Strixhaven; Scegli la tua accademia e parti all’avventura in Magic: The Gathering I Segreti di Strixhaven; Là fuori, rischi la vita a ogni passo. Rinascita di Zendikar è ora disponibile su Magic: The Gathering Arena. Magic The Gathering: disponibile l’espansione I Segreti di StrixhavenWizards of the Coast ha annunciato la disponibilità di I Segreti di Strixhaven, l'ultima espansine di Magic The Gathering (MTG). vgmag.it Magic: The Gathering I Segreti di StrixhavenTrovate il vostroposto tra le cinque accademie, ma chiudete anche i libri e addentratevi nel mondo reale. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ... fantasymagazine.it MAGIC THE GATHERING STANDARD SERIES: PREMI SPECIALI ADDIZIONALI PER IL TORNEO DI QUESTO SABATO 2 MAGGIO! Alla top4 + il vincitore del duello extra 1 copia di INTO THE FLOOD MAW retro frame, e la spilla Pinfinity Strixhaven al vincitore - facebook.com facebook