Il futuro del centrocampista francese è stato svelato: ora sa dove giocherà. Dopo la conclusione del Mondiale della Francia, che si è arresa nella finale per il terzo posto all’Inghilterra con un punteggio di 4-6, si conoscono i dettagli del suo prossimo club. L’atleta potrà ora prendersi un periodo di riposo dopo le partite finali. La notizia ufficiale riguarda il trasferimento o l’accordo con la squadra di destinazione, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Aggiornamenti importanti sul futuro del centrocampista francese che potrà finalmente godersi un po’ di meritato relax. Si chiude il Mondiale della Francia, che si è arresa nella finale per il terzo posto all’Inghilterra col punteggio di 4-6. Dopo una stagione davvero intensa prima con la casacca del Milan e poi con quella dei Blues, arriva finalmente un po’ di meritato relax per Adrien Rabiot. Rabiot (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il centrocampista di Saint-Maurice, che di recente è stato accostato al Napoli di Max Allegri, ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Dazn’: “ Futuro al Milan? Si si ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Annuncio Rabiot, ora non ci sono più dubbi: dove giocherà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz torna alla Juventus, ora non ci sono più dubbi: l’Aston Villa non esercita il riscatto. Tutti i dettagliDouglas Luiz è tornato alla Juventus dopo che l’Aston Villa ha deciso di non esercitare la clausola di riscatto da 25 milioni di euro.

Goretzka sempre più vicino al Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagliSecondo il giornalista Longari, il trasferimento di Goretzka dal Monaco al Milan è ormai prossimo.

Argomenti più discussi: Mondiali: Rabiot, 'non temiamo nessuno, noi nella condizione ottimale'; Rabiot e il futuro al Milan dopo il Mondiale? Mamma Veronique prova a tranquillizzare Amorim; Johnny, ci risiamo: ora rischia una sanzione. Intanto Aston Villa e Chelsea si rifanno vive; Rabiot: Ripartirò dal Milan? Sì, ovviamente! Parlerò con Amorim e Maignan.

#Rabiot dopo la finalina persa: Primi 45' inammissibili, mai visto certi comportamenti. Riparto dal #Milan, parlerò con #Amorim.Volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquilla x.com

Allarme Rabiot per il Milan, annuncio ufficiale: C’entra il ginocchioScatta l’allarme Rabiot in casa Milan dopo le parole di Deschamps in conferenza stampa. Questa mattina il centrocampista francese ha inoltre saltato la rifinitura di vigilia del match amichevole ... calciomercato.it