Douglas Luiz è tornato alla Juventus dopo che l’Aston Villa ha deciso di non esercitare la clausola di riscatto da 25 milioni di euro. Il giocatore, arrivato in prestito, lascia ora il club inglese senza un accordo definitivo per il trasferimento a titolo definitivo. La società inglese ha comunicato ufficialmente che non procederà con l’acquisto del centrocampista brasiliano.

di Luca Fioretti Douglas Luiz torna alla Juve: i Villans non esercitano la clausola da 25 milioni di euro. Ora il club bianconero deve decidere il futuro del brasiliano. Il centrocampo della Juventus si prepara ad accogliere nuovamente un volto noto, al termine di un’avventura in Premier League che non si è conclusa con la tanto sperata fumata bianca. Secondo quanto riportato in queste ore dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, Douglas Luiz farà ufficialmente rientro a Torino dal prestito all’Aston Villa, poiché il club inglese ha maturato la decisione definitiva di non rendere permanente il trasferimento del centrocampista brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz torna alla Juventus, ora non ci sono più dubbi: l’Aston Villa non esercita il riscatto. Tutti i dettagli

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DOUGLAS LUIZ TORNA all ASTON VILLA!

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Douglas Luiz torna alla Juventus [Fabrizio Romano] reddit

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