Goretzka sempre più vicino al Milan Longari | Da Monaco non ci sono più dubbi I dettagli

Secondo il giornalista Longari, il trasferimento di Goretzka dal Monaco al Milan è ormai prossimo. Non ci sono più dubbi sulla volontà del giocatore di lasciare il club tedesco, e le trattative tra le parti sarebbero in fase avanzata. Il nome del centrocampista tedesco continua a essere al centro delle discussioni tra le due squadre, con dettagli che sembrano confermare l’intenzione di portarlo in Italia.

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Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan resta Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 lascerà il Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero. Il Diavolo potrebbe essere pronto a investire 5 milioni di euro a stagione per tre anni per convincere il tedesco a sposare il progetto rossonero. Ieri sono arrivate notizie in contrasto su questa trattativa: 'ESPN' ha dato vicino il colpo per i rossoneri, mentre il giornalista Matteo Moretto ha smentito questa indiscrezione, parlando di 'mancanza di passi avanti al momento'. Per il Milan, Goretzka potrebbe essere una mezzala importante per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e un'opportunità di calciomercato quasi irripetibile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Goretzka sempre più vicino al Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagli Notizie correlate Calciomercato, Pellegatti sicuro: “Goretzka sempre più vicino. Ecco i dettagli sull’offerta del Milan”Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul momento che sta vivendo il Milan. Milan, ritorno inaspettato in estate: non ci sono più dubbiSalvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il Milan si appresta a riabbracciarlo la prossima estate. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Goretzka-Milan, brusca frenata? Pellegatti svela le difficoltà nell'affare con il tedesco; Il Milan e Goretzka avanzano: triennale a 5 milioni più bonus; Frenata per Goretzka, l'annuncio del giornalista di fede rossonera: L'agente ha chiesto importanti commissioni; Le ultime sulla decisione di Modric e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso. Calciomercato Milan news | Leon Goretzka sempre più vicino, Loftus-Cheek in uscita (oggi 29 aprile 2026)Calciomercato Milan news, oggi 29 aprile 2026: Leon Goretzka è sempre più vicino ai rossoneri, mentre Ruben Loftus-Cheek sembra ormai in uscita. ilsussidiario.net Pellegatti: Goretzka sempre più vicino al Milan. Il motivo del sorpasso sulla Juve...Non arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte Goretzka. Secondo quanto riferito dal giornalista Carlo Pellegatti attraverso il suo canale YouTube, il centrocampista tedesco sarebbe ... tuttojuve.com #Goretzka sempre più vicino al #Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagli #calciomercato #SempreMilan. I dettagli nei commenti. - facebook.com facebook #Milan, lo sfogo di #Pellegatti: "Non ci sono le componenti base per impostare il mercato. #Goretzka ..." #SempreMilan #calciomercato x.com