Anne Hathaway scoppia in lacrime per un regalo ispirato all’Odissea | ecco cosa ha ricevuto per il bebè in arrivo

Notizia in breve

Durante un’intervista al TODAY Show, Anne Hathaway si è commossa e ha pianto inaspettatamente quando il conduttore le ha consegnato un regalo per il suo terzo bambino. La sorpresa, ispirata all’Odissea, ha suscitato emozioni sincere nella star di Hollywood, che si è lasciata andare alle lacrime di fronte alle telecamere. La scena ha mostrato un lato più umano e spontaneo dell’attrice, lontano dai riflettori.