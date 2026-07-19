Anne Hathaway scoppia in lacrime per un regalo ispirato all’Odissea | ecco cosa ha ricevuto per il bebè in arrivo
Durante un’intervista al TODAY Show, Anne Hathaway si è commossa e ha pianto inaspettatamente quando il conduttore le ha consegnato un regalo per il suo terzo bambino. La sorpresa, ispirata all’Odissea, ha suscitato emozioni sincere nella star di Hollywood, che si è lasciata andare alle lacrime di fronte alle telecamere. La scena ha mostrato un lato più umano e spontaneo dell’attrice, lontano dai riflettori.
Ci sono momenti in cui anche le star di Hollywood si lasciano andare alle emozioni più genuine, quelle che nessun red carpet può contenere. È successo ad Anne Hathaway durante un’intervista al TODAY Show, quando il conduttore Craig Melvin l’ha sorpresa con un regalo per il suo terzo bebè in arrivo. Un dono talmente particolare e ben congegnato da farle venire le lacrime agli occhi. L’attrice quarantatreenne, in attesa del terzo figlio insieme al marito Adam Shulman, si trovava negli studi televisivi il 16 luglio scorso per promuovere “ The Odyssey “, il nuovo kolossal cinematografico diretto da Christopher Nolan. Accanto a lei, il giovane collega Tom Holland, che nel film interpreta suo figlio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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