‘Odissea’ | alla prima a New York sfilano Matt Damon Zendaya e Anne Hathaway
A New York si è tenuta la prima di “Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan. Tra il cast presente ci sono Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Tom Holland. La proiezione si è svolta in un cinema di Manhattan. Non sono stati comunicati dettagli sulla durata o le scene del film. La produzione è stata molto attesa e ha attirato numerosi fan e media. La data ufficiale di uscita nelle sale non è ancora stata annunciata.
Parata di stelle a New York per la première di “Odissea”, l’attesa pellicola di Christopher Nolan, uno dei film più attesi dell’anno. A Manhattan presente il cast con star del calibro di Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Tom Holland. L’adattamento epico dell’antico poema greco di Omero è il primo lungometraggio di Nolan dopo “Oppenheimer”, vincitore di un Oscar. Matt Damon è il protagonista del cast corale nei panni di Ulisse. Il film segue il leggendario re di Itaca nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Per l’occasione è stato costruito un gigantesco cavallo di Troia a Leicester Square. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Zendaya, Anne Hathaway e Matt Damon insieme per The Odyssey: il cast più atteso dell'anno conquista Londra
Anne Hathaway incinta, Matt Damon innamorato della moglie Luciana e la coppia Zendaya e Tom Holland: le foto più belle del red carpet (di sabbia) di The OdysseyDurante la prima britannica di The Odyssey, Matt Damon ha partecipato con la moglie, con cui è sposato da oltre vent’anni e ha tre figlie.
Argomenti più discussi: Odissea, le première del film con tutti i look indossati da Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron e Lupita Nyong'o; The Odyssey: Zendaya come una dea col suo scenografico abito bianco e orecchini presi dal museo, e i look del resto del cast; Anne Hathaway e Zendaya alla prima di The Odyssey: due interpretazioni opposte dello stile boho chic; Zendaya indossa un abito di Alberta Ferretti alla presentazione dell’Odissea di Christopher Nolan.
Anne Hathaway ha dato ufficialmente il via al tour promozionale de L’Odissea a New York… e lo ha fatto con un look impeccabile. L’attrice ha conquistato tutti con un elegante outfit monocromatico che valorizza alla perfezione il suo stile raffinato, dimostra facebook
Peraltro, basta fare un'analisi storica su come intendessero i greci la bellezza e qual è l'esatto significato di bianche braccia. Nella cultura greca antica, la bellezza era associata alla bianchezza della pelle. Più questa era pallida, quasi eterea, e più la donna x.com