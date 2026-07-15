A New York si è tenuta la prima di “Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan. Tra il cast presente ci sono Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Tom Holland. La proiezione si è svolta in un cinema di Manhattan. Non sono stati comunicati dettagli sulla durata o le scene del film. La produzione è stata molto attesa e ha attirato numerosi fan e media. La data ufficiale di uscita nelle sale non è ancora stata annunciata.

Parata di stelle a New York per la première di “Odissea”, l’attesa pellicola di Christopher Nolan, uno dei film più attesi dell’anno. A Manhattan presente il cast con star del calibro di Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Tom Holland. L’adattamento epico dell’antico poema greco di Omero è il primo lungometraggio di Nolan dopo “Oppenheimer”, vincitore di un Oscar. Matt Damon è il protagonista del cast corale nei panni di Ulisse. Il film segue il leggendario re di Itaca nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Per l’occasione è stato costruito un gigantesco cavallo di Troia a Leicester Square. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Odissea’: alla prima a New York sfilano Matt Damon, Zendaya e Anne Hathaway

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Anne Hathaway incinta, Matt Damon innamorato della moglie Luciana e la coppia Zendaya e Tom Holland: le foto più belle del red carpet (di sabbia) di The OdysseyDurante la prima britannica di The Odyssey, Matt Damon ha partecipato con la moglie, con cui è sposato da oltre vent’anni e ha tre figlie.

Argomenti più discussi: Odissea, le première del film con tutti i look indossati da Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron e Lupita Nyong'o; The Odyssey: Zendaya come una dea col suo scenografico abito bianco e orecchini presi dal museo, e i look del resto del cast; Anne Hathaway e Zendaya alla prima di The Odyssey: due interpretazioni opposte dello stile boho chic; Zendaya indossa un abito di Alberta Ferretti alla presentazione dell’Odissea di Christopher Nolan.

Peraltro, basta fare un'analisi storica su come intendessero i greci la bellezza e qual è l'esatto significato di bianche braccia. Nella cultura greca antica, la bellezza era associata alla bianchezza della pelle. Più questa era pallida, quasi eterea, e più la donna x.com