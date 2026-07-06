Antetokounmpo firma con Miami | il campione NBA cambia squadra nuova era ai Miami Heat

Giannis Antetokounmpo ha firmato con i Miami Heat, lasciando i Milwaukee Bucks. Il due volte MVP della NBA cambia squadra, segnando una svolta nella sua carriera. La firma è stata ufficializzata recentemente, aprendo una nuova fase per il giocatore e per il team di Miami.

Giannis Antetokounmpo Approda ai Miami Heat. MIAMI (STATI UNITI) – Giannis Antetokounmpo, il due volte MVP e star dei Milwaukee Bucks, ha ufficialmente firmato con i Miami Heat, segnando così un’importante svolta nella sua carriera. Dopo anni trascorsi a Milwaukee, dove ha guidato la squadra alla vittoria del titolo NBA nel 2021, il greco ha scelto di affrontare una nuova sfida nel sud della Florida. L’affare include anche Bobby Portis, che si unisce a Giannis negli Heat, aumentando ulteriormente le aspettative per la prossima stagione. I Bucks, dal canto loro, non si sono fatti trovare impreparati e hanno ottenuto nell’affare Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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