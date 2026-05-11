Ferito a colpi di pistola in piazza a Chivasso | a sparare era stato il fratello gemello che è stato arrestato

Nella serata di domenica 15 marzo 2026, una sparatoria si è verificata in piazza della Repubblica, davanti al duomo di Santa Maria Assunta a Chivasso. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola, e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini. A distanza di circa due mesi dall’accaduto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente nella stessa città, ritenuto responsabile dell’agguato.

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