Ferito a colpi di pistola in piazza a Chivasso | a sparare era stato il fratello gemello che è stato arrestato
Nella serata di domenica 15 marzo 2026, una sparatoria si è verificata in piazza della Repubblica, davanti al duomo di Santa Maria Assunta a Chivasso. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola, e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini. A distanza di circa due mesi dall’accaduto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente nella stessa città, ritenuto responsabile dell’agguato.
I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato, a inizio maggio 2026, un 42enne italiano residente a Chivasso, ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta la serata di domenica 15 marzo 2026 in piazza della Repubblica, davanti al duomo di Santa Maria Assunta. L'uomo è accusato di aver.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Rapina in villa con pistola e coltelli in pugno, dentista 49enne ferito davanti a moglie e figli: è stato portato in ospedale. Arrestato un 20ennePIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Rapina in villa nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo, a Pieve di Soligo.
Napoli, minorenne ferito a colpi di pistola in piazza Carolina: c’è un fermatoLa Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo gravemente sospettato di aver ferito un minorenne nel cuore...
Argomenti più discussi: Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo; Lite in un appartamento, 26enne ferito a colpi di bastone e preso a morsi; Giovane ferito a colpi di pistola nel Vibonese; Castellammare, lite per un parcheggio: ragazzo finisce in ospedale ferito a colpi di casco.
Paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli: un 48enne è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. L’uomo è ricoverato al Pellegrini, ma non sarebbe in peric x.com
Paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli: un 48enne è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. L’uomo è ricoverato al Pellegrini, ma non sarebbe in peric facebook
Quanta salute mi serve per evitare di essere eliminato da un colpo dal nemico che colpisce più forte nel gioco? reddit