Ferito a colpi di pistola in piazza a Chivasso | a sparare era stato il fratello gemello che è stato arrestato

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 15 marzo 2026, una sparatoria si è verificata in piazza della Repubblica, davanti al duomo di Santa Maria Assunta a Chivasso. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola, e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini. A distanza di circa due mesi dall’accaduto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente nella stessa città, ritenuto responsabile dell’agguato.

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I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato, a inizio maggio 2026, un 42enne italiano residente a Chivasso, ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta la serata di domenica 15 marzo 2026 in piazza della Repubblica, davanti al duomo di Santa Maria Assunta. L'uomo è accusato di aver.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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