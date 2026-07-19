Andrew Tate e suo fratello sono stati arrestati a Miami. La polizia ha fermato i due uomini, noti per i contenuti sui social media che promuovono ricchezza e atteggiamenti maschilisti. Il governo del Regno Unito ha richiesto l’estradizione. Le autorità statunitensi hanno eseguito l’arresto in un residence della città. La polizia ha confermato che sono in corso indagini e che i due sono stati portati in custodia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse specifiche.

Andrew Tate e suo fratello Tristan, il cui impero sui social media che promuove ricchezza, dominio maschile e misoginia li ha resi tra le personalità online più controverse al mondo, sono stati arrestati a Miami. Le autorità del Regno Unito chiedono l’ estradizione per i fratelli influencer con l’accusa di stupro e traffico sessuale tra il 2010 e il 2017. I due, che hanno doppia cittadinanza statunitense e britannica, si erano trasferiti in Romania nel 2016, dove sono stati arrestati nel 2022 con l’accusa di aver partecipato a un sistema per adescare donne a scopo di sfruttamento sessuale. Hanno negato le accuse e il caso rumeno non è andato avanti a causa di problemi legali e procedurali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Andrew Tate arrestato a Miami con il fratello. Il Regno Unito chiede l’estradizione

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Ultim'ora: Andrew Tate arrestato a Miami con il fratello: estradizione in UK per stupro e tratta

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