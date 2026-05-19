Geist Maschine è un’opera fantascientifica imperdibile per chi ama il genere

Da screenworld.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova opera fantascientifica si appresta a essere pubblicata e promette di attirare l’attenzione degli appassionati del genere. La casa editrice BAO Publishing annuncia l’uscita di un fumetto che combina elementi futuristici e narrativa visiva. La storia si sviluppa attraverso immagini e testi, con un focus sulla tecnologia e le loro implicazioni. La pubblicazione è prevista nei prossimi mesi, e il progetto coinvolge autori noti nel panorama del fumetto di fantascienza.

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Una nuova opera fantascientifica sta per giungere arrivare e che saprà conquistarvi. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’attesissimo secondo volume della trilogia Geist Maschine di LRNZ (Lorenzo Ceccotti), un racconto corale dalle atmosfere post-apocalittiche in tre volumi, un’avventura di circa 800 pagine di cui il secondo volume è sicuramente il più corposo. Geist Maschine è una storia che tocca temi universali come la fine della civiltà e la guerra, in particolare parla di comunità e famiglia in un mondo in rovina e senza pietà mentre un conflitto generazionale rischia di stravolgere l’unica speranza della civiltà. Snodandosi tra... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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