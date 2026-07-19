anche irene toni passa a futuro nazionale

Un membro del consiglio comunale delle Valli del Reno, del Lavino e del Samoggia ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci. La decisione segue quella di altri consiglieri locali che si sono uniti al partito negli ultimi giorni. La transizione è stata comunicata durante una seduta consiliare, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle reazioni degli altri rappresentanti.

Ancora un approdo a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, nei comuni delle Valli del Reno, del Lavino e del Samoggia. Dopo il passaggio con i vannacciani qualche settimana fa di Pietro Cappellini e di Gianpiero Biondo, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Casalecchio, ora tocca a Irene Toni (nella foto), consigliera comunale di Valsamoggia. Anche quest’ultima alle comunali del 2024 era stata eletta in Fratelli d’Italia con Gabriele Ottomaniello (capogruppo), Cinzia Frabboni e Alberto Torchi. Ma a febbraio scorso aveva lasciato i meloniani ed era stata iscritta al Gruppo Misto. Ora la svolta con l’adesione al " Comitato Bologna 1551 ", di cui è referente Gianpiero Biondo, ancora vice presidente del Consiglio comunale di Casalecchio, anche se aleggia una mozione di sfiducia, non ancora formalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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