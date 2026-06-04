Un giocatore dell’Avellino è stato convocato in Nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. La selezione italiana ha ottenuto un successo nel test amichevole, portando un sorriso anche alla squadra di club. La convocazione del calciatore rappresenta un momento importante per il suo percorso e per la squadra, che vede rafforzate le proprie ambizioni. La partita si è conclusa con un risultato positivo per gli azzurri.

Tempo di lettura: 2 minuti La vittoria dell’ Italia nel test contro il Lussemburgo ha regalato una soddisfazione anche all’ Avellino. Tra i convocati del commissario tecnico Silvio Baldini figurava infatti Giovanni Daffara, rimasto in panchina ma comunque protagonista di una chiamata che certifica la crescita vissuta nell’ultima stagione. Per il club biancoverde si tratta di un ritorno simbolico nel giro della Nazionale. Un calciatore dell’Avellino torna infatti a comparire in un contesto azzurro a quarant’anni dall’esperienza di Fernando De Napoli, che nell’estate del 1986 partecipò ai Mondiali in Messico da tesserato biancoverde prima del passaggio al Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Daffara in Nazionale, il futuro passa tra Avellino e Juventus

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