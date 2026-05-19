Una deputata ha deciso di lasciare il suo partito di appartenenza per entrare in un'altra formazione politica, ottenendo così un seggio in più alla Camera. La decisione sembra definitiva e comporta modifiche negli schieramenti parlamentari. La nuova collocazione della deputata potrebbe influenzare gli equilibri tra i gruppi presenti in Parlamento. La sua scelta ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla composizione di alcune commissioni.

? Punti chiave Perché la deputata ha deciso di abbandonare definitivamente il Carroccio?. Come cambieranno gli equilibri parlamentari con questo nuovo seggio?. Quali sono le reali motivazioni che hanno spinto Ravetto verso Vannacci?. Cosa comporterà questo passaggio per la tenuta della destra di Salvini?.? In Breve Il gruppo di Vannacci sale a quattro membri parlamentari a Montecitorio. Ravetto ha militato per quattro legislature in Forza Italia e Popolo della Libertà. La deputata fu sottosegretario nel governo Berlusconi IV tra il 2010 e il 2011. Il dissenso con la Lega risale al periodo del Governo Conte II nel 2020.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega, Laura Ravetto passa a Vannacci: seggio in più per Futuro Nazionale

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