anche i bambini hanno i loro podcast

In Italia, tra i bambini da 0 a 6 anni, il giocattolo più venduto negli ultimi due anni è stato un cubo di plastica. I giochi basati su casse audio e contenuti da ascoltare, come i podcast per bambini, sono molto diffusi in Europa. Questi prodotti offrono intrattenimento senza l’uso di schermi e sono apprezzati per la loro semplicità e portabilità. La tendenza evidenzia un interesse crescente per giochi che combinano ascolto e interattività.

I giochi fatti di piccole casse e cataloghi di contenuti da ascoltare sono molto popolari in Europa, perché intrattengono ma senza schermi Negli ultimi due anni il giocattolo più venduto in Italia nella fascia d’età tra 0 e 6 anni è stato un piccolo cubo di plastica. Si chiama Raccontastorie ed è una cassa che riproduce canzoni, fiabe, ninne nanne o contenuti educativi, a seconda delle età. Per scegliere il contenuto da riprodurre, basta appoggiare sulla cassa un pupazzetto che viene riconosciuto da un lettore NFC, la stessa tecnologia alla base dei pagamenti contactless. A produrre Raccontastorie è FABA, una startup nata in provincia di Treviso nel 2019, che lo scorso anno ha superato i 13 milioni di euro di fatturato anche grazie a un catalogo molto ampio, con più di 450 contenuti audio di vario tipo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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