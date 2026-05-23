In Etiopia ed Eritrea, le donne gestiscono principalmente il commercio di piccole dimensioni, spesso collaborando tra loro. Questa situazione si nota anche nei mercati africani storici, come quello di Tananarive, visitato nel 1991. Le donne sembrano più coinvolte nel lavoro e nell’imprenditoria di vicinato rispetto ad altri settori. La loro presenza nei mercati locali è evidente, con ruoli attivi nella vendita e nell’acquisto di merci.

R icordo i mercati africani della fine del secolo scorso. Ad esempio il mercato di Tananarive, capitale del Madagascar, che visitai nell’agosto del 1991. Il novanta per cento dei venditori erano donne. Però alla fine della giornata portavano il denaro in contante agli uomini. La donna lavorava; l’uomo incassava. Donne al comando: esistono ancora le società matriarcali? X Leggi anche › Non chiamatele resilienti: l’impatto della guerra sulle vite e i corpi delle donne, in Palestina Ora sono stato tre settimane tra Etiopia ed Eritrea per girare due puntate speciali di Una giornata particolare su La7, dedicate alla guerra d’Etiopia di novant’anni fa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Etiopia ed Eritrea le donne hanno in mano il piccolo commercio, forse perché hanno più voglia di lavorare, di intraprendere, e anche di collaborare tra loro

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Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses

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