L'ex boss di Forcella Giuliano e sua moglie hanno scritto che il figlio sta mentendo sulla loro storia nei podcast e sui social

Notizia in breve

L’ex boss di Forcella e sua moglie hanno scritto un messaggio sui social, negando che il loro figlio stia mentendo sulla loro storia nei podcast. Hanno precisato di non essere in conflitto con la famiglia della compagna del ragazzo. I due hanno anche smentito eventuali accuse o tensioni pubbliche, sottolineando che le loro parole sono rivolte esclusivamente a chiarire la loro posizione.