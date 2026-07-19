Anatomia di un’anima da attore Giudici e seduttori anarchici e re Ode alle cento vite di Giannini

Il testo descrive le biografie di personaggi immaginari, caratterizzati da vite con date variabili e destini non definiti. Si parla di giudici, seduttori, anarchici e re, in un’atmosfera che suggerisce molteplici identità e ruoli. Le vite rappresentate sono incomplete e in evoluzione, come se fossero parti di un racconto più ampio e non ancora concluso. La narrazione si concentra sulla molteplicità di esperienze e ruoli posseduti da queste figure.

Se dovessimo scrivere le biografie dei personaggi, se dovessimo inserirle in un’enciclopedia di vite immaginarie, avremmo date oscillanti e destini incompiuti. Che succede dopo i titoli di coda? Come continuano a vivere, quando continuano a vivere? Prima Nello Serafini (Dramma della gelosia). Con la farina sulle mani e il cuore sempre avanti. Poi Carmelo Mardocheo, Mimì (Mimì metallurgico ferito nell’onore), che porta l’onore come una giacca troppo stretta e la passione come una febbre. Poi Giorgio Mosca, Spider (La prima notte di quiete), elegante nel disincanto. Poi Antonio Soffiantini, Tunin (Film d’amore e d’anarchia): crede che un uomo possa cambiare la Storia ma scopre che più spesso è la Storia a cambiare gli uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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