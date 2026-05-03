Tra il 2009 e il 2016, un utente con il nickname Andreas ha pubblicato oltre 3.000 post sul forum ‘Italian Seduction’. Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, potrebbe essere l’autore di questi messaggi. Le comunicazioni sono state trovate durante le indagini e riguardano temi legati alla seduzione e alle relazioni. La pubblicazione di questi contenuti si inserisce nel quadro delle verifiche legali in corso.

Spuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum ‘Italian Seduction’ tra il 2009 e il 2016. Post riportarti da alcuni quotidiani, tra cui Il Corriere, Repubblica, il Giornale. Commenti choc sulla definizione di stupro e sull’ossessione per una ragazza. E almeno uno di questi post sarebbe stato confermato dal suo avvocato Angela Taccia. ”L’unica volta che mi sono innamorato – riporta il Corriere – è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one-itis”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Sempio “ossessionato” da una ragazza: ecco i suoi post su un forum di “seduttori”

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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