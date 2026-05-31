La Roma dei cento anni riparte dalle sue leggende | Ryan Friedkin prepara il ritorno simultaneo di Totti e Giannini

La proprietà americana della Roma ha deciso di riportare in squadra due ex campioni, Totti e Giannini, per celebrare il centenario del club. La scelta mira a rafforzare l’immagine storica e identitaria del club in vista della prossima Champions League e del traguardo dei cento anni. La strategia prevede il coinvolgimento di queste figure iconiche nel progetto di rinascita, con l’obiettivo di consolidare il legame tra passato e presente. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

l ritorno della Roma nell’élite della Champions League e la vicinanza dello storico traguardo del centenario hanno spinto la proprietà americana a rompere gli indugi per attuare una profonda restaurazione identitaria all’interno di Trigoria. I proprietari Dan e Ryan Friedkin intendono sfruttare l’entusiasmo della piazza non solo per fare investimenti milionari sul mercato, ma per saldare definitivamente il legame con la tifoseria attraverso il richiamo delle figure più iconiche della storia romanista. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’idea della presidenza è quella di far convergere la tradizione gloriosa del club con le competenze manageriali necessarie a navigare ad alti livelli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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