R oma, 7 mag. (askanews) – A sorpresa è arrivata anche Giorgia, a Napoli, negli spazi di Foqus ai Quartieri Spagnoli, per i bambini dell’Ospedale Pausilipon, protagonisti del docufilm Risonanze. La cantante ha consegnato i braccialetti azzurri indossati da molti artisti in gara all’ultima edizione di Sanremo, in segno di solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti oncologici in cura. Leggi anche › La cantante Giorgia: «Rivendico le mie rughe, sono la gioia dell’esperienza» Napoli, Giorgia canta per i bambini dell’Ospedale Pausilipon. All’anteprima del documentario di Jacopo Genuardi, che racconta il lavoro nel polo oncologico dell’ospedale...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha partecipato all'anteprima del documentario che racconta la vita nel polo oncologico e la sua sfida di "umanizzare" la cura attraverso la musica

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