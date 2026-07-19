Va in onda stasera, domenica 19 luglio, alle 21 su Rai 2, il film in prima visione Amore e passione a Sylt (Verhängnisvolle Leidenschaft – Sylt), diretto da Elmar Fischer. La pellicola ci trasporta tra le suggestive dune e le eleganti ville dell'omonima isola tedesca, raccontando la storia di una donna che, nel tentativo di fuggire da un passato traumatico, si ritroverà coinvolta in un vortice di emozioni inaspettate. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo intenso melodramma sentimentale. La poliziotta Nina Richter decide di allontanarsi dalla propria quotidianità dopo essere diventata, suo malgrado, un volto noto dei media in seguito al salvataggio di una bambina durante un drammatico incidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amore e passione a Sylt, in prima visione su Rai 2 la commedia sentimentale tedesca

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AMORE E PASSIONE A SYLT (2025) | Promo tv del dramma romantico tedesco

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