Amichevoli successo per il Venezia | Dolomiti Bellunesi battuta 4-2
Il Venezia di Giovanni Stroppa vince 4-2 contro la Dolomiti Bellunesi in un'amichevole. Nel primo tempo, Luca Clemenza segna per il Venezia, poi Dagasso pareggia su punizione a fine primo tempo.
Buona la prima per il Venezia di Giovanni Stroppa, neopromosso in Serie A, che si impone per 4-2 sulla Dolomiti Bellunesi. Nel primo tempo segna l'ex Juve Luca Clemenza, poi Dagasso su punizione firma il pari a fine primo tempo. Nella ripresa il Venezia segna ancora con Franjic e con Busio. Olonisakin accorcia le distanze, poi il nuovo acquisto Rrahmani sigla il 4-2 finale. Giovedì alle 17.30 test contro il Vis Pesaro, sempre di serie C. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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