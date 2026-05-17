Torneo Primavera | Dolomiti Bellunesi in finale Venezia travolge Liapiave

Nel torneo Primavera, le Dolomiti Bellunesi si sono qualificate per la finale, mentre il Venezia ha vinto con un punteggio di 5-0 contro Liapiave. Restano da assegnare gli ultimi tre posti disponibili per le semifinali e si attendono le prossime sfide per capire chi avanzerà. La squadra veneziana ha mostrato un attacco molto efficace, ma non sono ancora stati annunciati i dettagli delle prossime partite o le strategie delle squadre coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi riuscirà a conquistare gli ultimi tre posti per le semifinali?. Come farà il Venezia a mantenere questo ritmo offensivo dopo il 5-0?. Quali squadre rischiano l'eliminazione dopo i risultati della seconda giornata?. Perché il pareggio tra Conegliano e Montebelluna cambia le gerarchie?.? In Breve Conegliano e Montebelluna sono seconde e terze con 4 punti dopo lo 0-0.. Vittorio Falmec S.M. ha battuto Mareno Gialloblu con il punteggio di 4-2.. Liventina ospiterà il Montebelluna venerdì 22 per evitare l'eliminazione anticipata.. Venezia affronterà il Mareno Gialloblu giovedì alle ore 19:30.. La Dolomiti Bellunesi ha già ottenuto il pass per la fase finale del 49° Torneo Primavera di Mareno dopo aver conquistato sei punti nelle prime due giornate di questa rassegna dedicata alla categoria Allievi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torneo Primavera: Dolomiti Bellunesi in finale, Venezia travolge Liapiave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCONFITTA CASALINGA | INTER U23 1-2 DOLOMITI BELLUNESI | HIGHLIGHTS SERIE C Sullo stesso argomento Playoff Primavera 4: Dolomiti Bellunesi travolta dal 4-0 della GianaL’Under 19 della Dolomiti Bellunesi affronta un momento di estrema difficoltà nel percorso dei playoff di Primavera 4, dopo la pesante sconfitta... Leggi anche: La Dolomiti Bellunesi al Rigamonti. Union, operazione riscatto: "Il secondo posto finale dipende soltanto da noi» Primavera. L’Academy va ko con la DolomitiTornano a segnare dopo tre gare a secco, ma non a centrare un risultato utile i ragazzi della Primavera della San Marino Academy. Le Dolomiti Bellunesi vincono 3-2, resistendo all’energico tentativo ... ilrestodelcarlino.it Giovanili. Under 17, blitz firmato. Bassi, Rumieri e ChirizziConcluso il campionato della squadra Primavera 4, che riposava. Classifica finale: Novara 46; Trento 43; Dolomiti Bellunesi 41; Giana ... msn.com