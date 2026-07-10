Dolomiti bellunesi che magia! Panorami malghe e foreste nel segno dello slow tourism

Nelle Dolomiti bellunesi, a breve distanza dalle mete più note, si trovano zone meno frequentate dal turismo di massa. Questi luoghi offrono panorami, malghe e foreste ideali per lo slow tourism. La zona si distingue per la sua natura ancora intatta e per l’assenza di grandi flussi di visitatori. La regione mantiene un’atmosfera tranquilla e autentica, lontana dai percorsi turistici più affollati.

di Davide Costa A pochi chilometri in linea d’aria dalle mete più iconiche, nel bel mezzo delle Dolomiti, ci sono luoghi che restano ancora lontani dal turismo di massa. In molte aree delle Dolomiti bellunesi, in particolare, lo slow tourism è ancora padrone incontrastato. Un approccio sostenibile, consapevole e lento. Lontano anni luce dalla frenesia di chi sale in montagna per un mordi e fuggi a base di selfie e condivisioni. L’area delle Tre Cime di Lavaredo, di Auronzo e Misurina rappresenta un paradiso naturale dove ognuno può trovare il giusto ritmo e la propria dimensione, assaporando accoglienza e genuinità. Davanti agli occhi, 24 ore al giorno, lo spettacolo delle Dolomiti, dichiarate nel 2009 Patrimonio dell’Umanità dell’ Unesco "per i paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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