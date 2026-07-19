Un uomo e sua figlia hanno fondato un’attività locale, radicata nel territorio. La loro storia nasce dall’amore per la zona in cui vivono e lavorano. Hanno deciso di aprire un’impresa che rappresenta un legame forte con il luogo di origine. La loro iniziativa si basa sulla volontà di valorizzare le risorse e le tradizioni locali, mantenendo vivo il legame con la comunità. L’attività si sviluppa sul territorio, con un forte senso di appartenenza e tradizione.

Ambrosia è la storia dell’amore per il territorio, quando il cuore mette le radici dove c’è casa. E’ la storia di Leonardo Randelli e della figlia Rachele. Il papà vive a Montemarcello, ma tutto il suo tempo lo trascorre ad Arcola dove ha sede la sua attività, da trent’anni gestisce l’azienda Reb&Rac spa, ad un certo punto arriva la voglia di fare un altro salto in avanti: "Per molti anni ho distribuito alcuni dei principali marchi italiani e internazionali ai parrucchieri – racconta – finché insieme a mia figlia Rachele abbiamo deciso di fare un passo che per noi rappresentava una vera scommessa: smettere di promuovere solo i marchi degli altri e creare un brand tutto nostro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ambrosia è nata qua per amore del territorio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Manfredonia è nata la Rete MoVI, la nuova alleanza del volontariato per il territorioNella Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico a Manfredonia, è stata presentata ieri mattina la Rete MoVI.

Sicari incontra i residenti del quartiere Levante: "Dai cittadini un esempio bellissimo di amore per il territorio"Il candidato sindaco ha visitato il quartiere Levante, incontrando i residenti che nei mesi scorsi hanno realizzato lavori di riqualificazione e...