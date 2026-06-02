A Manfredonia è nata la Rete MoVI la nuova alleanza del volontariato per il territorio
Nella Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico a Manfredonia, è stata presentata ieri mattina la Rete MoVI. Si tratta di un nuovo raggruppamento territoriale del Movimento di Volontariato Italiano, che coinvolge associazioni, gruppi spontanei e cittadini attivi nel promuovere iniziative sul territorio. La rete nasce con l’obiettivo di creare un collegamento tra le diverse realtà di volontariato presenti in città.
È stata presentata ieri mattina, lunedì 1° giugno, nella Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico, la Rete MoVI Manfredonia, la nuova realtà territoriale del Movimento di Volontariato Italiano nata per mettere in rete associazioni, gruppi spontanei e cittadini impegnati nella promozione della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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