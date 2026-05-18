Sicari incontra i residenti del quartiere Levante | Dai cittadini un esempio bellissimo di amore per il territorio

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco ha visitato il quartiere Levante, incontrando i residenti che nei mesi scorsi hanno realizzato lavori di riqualificazione e sistemazione delle aree verdi. Durante l’incontro, alcuni cittadini hanno condiviso le iniziative intraprese per migliorare gli spazi pubblici della zona, dimostrando impegno diretto nella cura del quartiere. La visita si è svolta in un clima di confronto e collaborazione tra l’amministrazione e chi vive quotidianamente nel quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il candidato sindaco Cristiano Sicari ha visitato il quartiere Levante, dove nei mesi scorsi alcuni residenti hanno portato avanti un’importante attività di riqualificazione e sistemazione delle aree verdi della zona.Un lavoro nato dall’impegno del promotore del controllo di vicinato nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La pensilina del bus è da rifare, ci pensano i cittadini: “Bellissimo esempio di partecipazione”

Leggi anche: Brecciarola, incontro con i residenti: Sicari ascolta il quartiere tra viabilità e spazi per i giovani

sicari incontra i residentiSicari incontra i residenti del quartiere Levante: Dai cittadini un esempio bellissimo di amore per il territorioQui alcuni residenti hanno portato avanti un’importante attività di riqualificazione e sistemazione delle aree verdi, ma per il candidato sindaco la cura dei quartieri deve tornare a essere ordinaria ... chietitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web