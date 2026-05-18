Sicari incontra i residenti del quartiere Levante | Dai cittadini un esempio bellissimo di amore per il territorio
Il candidato sindaco ha visitato il quartiere Levante, incontrando i residenti che nei mesi scorsi hanno realizzato lavori di riqualificazione e sistemazione delle aree verdi. Durante l’incontro, alcuni cittadini hanno condiviso le iniziative intraprese per migliorare gli spazi pubblici della zona, dimostrando impegno diretto nella cura del quartiere. La visita si è svolta in un clima di confronto e collaborazione tra l’amministrazione e chi vive quotidianamente nel quartiere.
Il candidato sindaco Cristiano Sicari ha visitato il quartiere Levante, dove nei mesi scorsi alcuni residenti hanno portato avanti un’importante attività di riqualificazione e sistemazione delle aree verdi della zona.Un lavoro nato dall’impegno del promotore del controllo di vicinato nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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