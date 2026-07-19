Una donna si sveglia e scopre di non essere più intera. Le mancano persone, ricordi, affetti, perfino pezzi della propria identità. Da questa frattura prende avvio "La misteriosa scomparsa di W", il testo di Stefano Benni che Ambra Angiolini porta martedì 21 luglio alla Corte Malatestiana (con inizio alle 21.30), nuovo appuntamento del cartellone Corte in Scena di Fondazione Teatro della Fortuna, Comune di Fano e Amat. Per Angiolini è anche il debutto alla regia e una prova d’attrice sulla scrittura poetica, ironica e corrosiva di Benni. La protagonista, W, si mette sulle tracce di ciò che ha perduto: il nonno Wilfredo, il fidanzato Wolmer, l’amica Wilma, il coniglio Walter dell’infanzia e tutte quelle "W" che avrebbero potuto trasformarla in una donna compiuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambra donna ‘dimezzata’

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