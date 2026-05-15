Armi targhe e auto rubata in un garage | pena dimezzata per un 19enne
Un ragazzo di 19 anni è stato condannato a una pena dimezzata dopo essere stato arrestato a marzo con l’accusa di aver detenuto armi clandestine, sostanze stupefacenti e aver rubato un’auto e targhe in un garage. La vicenda riguarda anche il furto di un veicolo e di targhe, mentre l’arresto ha coinvolto diverse accuse legate a armi e droga. La corte ha deciso di ridurre la pena originariamente richiesta, senza ulteriori dettagli sui motivi.
Massimiliano Musella, classe 2007, è stato arrestato lo scorso marzo con le gravi accuse di detenzione di armi clandestine e sostanze stupefacenti. Insieme a lui, anche il padre Ermando Musella è stato denunciato per ricettazione, a seguito del ritrovamento di materiali e strumenti di illecita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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