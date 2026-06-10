Forza Italia dimezzata | Di Donna Ciaccia e Tondi aderiscono a Futuro Nazionale

Il gruppo consiliare di Forza Italia si è ridotto della metà. Nicola Di Donna, capogruppo, insieme ai consiglieri Maria Ciaccia e Luca Tondi, ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale. La transizione ha portato alla diminuzione del numero di rappresentanti del partito azzurro nel consiglio comunale. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle procedure seguite.

Forza Italia perde pezzi ed il gruppo consiliare del partito azzurro si dimezza. Il capogruppo Nicola Di Donna ed i consiglieri Maria Ciaccia e Luca Tondi passano a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. In Forza Italia, dunque, allo stato attuale restano Ernestina Sicilia, Rino Pierri e Tiziana Martucci. I possibili effetti sull'esecutivo Con il gruppo consiliare dimezzato, è facile immaginare che il partito azzurro non potrà mantenere, non per molto almeno, gli attuali tre assessori, ovvero Caterina Cozzolino, con delega al Bilancio ed al Patrimonio; Livia Antonucci, con delega all'Ambiente ed all'Igiene urbana; e Cosimo Elmo, con delega ai Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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