Amarga Navidad l’ultimo film di Pedro Almodóvar – Recensione

Nel 2004, Elsa lavora come regista di spot pubblicitari, dopo aver diretto due film che non hanno ottenuto grande successo commerciale ma sono diventati di culto.

Nel 2004 Elsa, regista che ha diretto due film dallo scarso successo commerciale ma diventati di culto, si guadagna da vivere dirigendo spot pubblicitari. Fidanzata con Beau, conosciuto proprio mentre girava una pubblicità di biancheria intima, comincia a essere vittima di attacchi di panico sempre più pesanti, che richiedono l’assunzione di ansiolitici. Ma come lo spettatore scoprirà quasi subito, in Amarga Navidad la protagonista è in realtà frutto della mente di Raul, esperto cineasta la cui ultima sceneggiatura racconta proprio la storia di Elsa. Un artista in crisi che per attingere idee per lo script non si fa scrupoli nel prendere spunti dalla vita reale, da drammi che riguardano persone a lui vicine. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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