Una clip in esclusiva del nuovo film di Pedro Almodóvar Amarga Navidad
È stata diffusa in esclusiva una clip del nuovo film di Pedro Almodóvar, intitolato Amarga Navidad. Il trailer mostra alcune sequenze del lungometraggio, senza fornire dettagli sulla trama completa. La produzione è stata annunciata recentemente, e si sa che il film è diretto dal regista spagnolo. Non sono state rese note date di uscita né ulteriori informazioni riguardo al cast o alla distribuzione. La clip offre uno sguardo iniziale sul tono e sull’atmosfera del progetto.
L’ultimo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad («Natale amaro»), è la riflessione di unregista che ha dedicato la propria vita all’arte. La creatività artistica, i meccanismi psicologici che la alimentano, la necessità di esprimersi liberamente anche a costo di sacrificare relazioni importanti, sono temi comuni anche in altre opere recenti: da Mother Mary (attualmente al cinema) a Tuner - L’accordatore, passando per il k-drama We are all Trying Here (in corso su Netflix).Il cineasta spagnolo di Donne sull’orlo di una crisi di nervi e Tutto su mia madre torna a produrre un film in patria dopo la parentesi americana della Stanza accanto. In... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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