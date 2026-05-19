Una clip in esclusiva del nuovo film di Pedro Almodóvar Amarga Navidad

È stata diffusa in esclusiva una clip del nuovo film di Pedro Almodóvar, intitolato Amarga Navidad. Il trailer mostra alcune sequenze del lungometraggio, senza fornire dettagli sulla trama completa. La produzione è stata annunciata recentemente, e si sa che il film è diretto dal regista spagnolo. Non sono state rese note date di uscita né ulteriori informazioni riguardo al cast o alla distribuzione. La clip offre uno sguardo iniziale sul tono e sull’atmosfera del progetto.

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