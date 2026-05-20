L'importanza delle parole, la moralità e la libertà artistica, senza dimenticare un cast sublime: il regista spagnolo prosegue e forse conclude il discorso iniziato con Dolor y Gloria, mescolando fiction e vita vera. Con estrema lucidità e con estremo calore - chi dice il contrario dovrebbe rivedere i propri canoni -, Pedro Almodóvar dirige e naturalmente scrive Amarga Navidad, ammiccando a Pirandello (una "mia passione", dirà presentando il film a Cannes) per addentrarsi - attraverso innumerevoli alter ego - nella mente di un autore alle prese con una storia che, scena dopo scena, prende forma e sostanza, scavalcando il punto d'intermezzo per avvicinarsi, come mai prima, ai volti di un gruppo di sublimi attrici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amarga Navidad, recensione: quello di Pedro Almodóvar è grande cinema

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Amarga Navidad | Nueva película gay de Almodóvar | Crítica

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