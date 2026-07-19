amandola fiamme sul convento

Un incendio ha interessato il sotto tetto di un monastero nel centro storico di Amandola, con fumo bianco visibile dai residenti. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. L’allarme è stato dato da alcuni abitanti che hanno notato il fumo provenire dall’edificio. Nessuna informazione è ancora stata comunicata riguardo alle cause dell’incendio o ai danni subiti.

Prende fuoco il sotto tetto del monastero di Amandola, sul posto intervengono quattro squadre dei vigili del fuoco. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che ieri hanno visto sollevarsi del fumo bianco dal sotto tetto del monastero di San Lorenzo, ubicato nel centro storico del paese. È intorno alle ore 13,30 che è stata allertata una prima squadra dei vigili del distaccamento di Amandola che hanno iniziato le operazioni, facendo evacuare per precauzione le suore che sono state fatte uscire dal complesso e che hanno aspettato nel giardino. A causa della difficoltà dell’intervento visto la posizione della struttura, però, è stato necessario altro supporto, tanto che da Fermo sono giunte altre tre squadre, di cui una con autoscala, che hanno consentito di effettuare ogni operazione necessaria con maggiore rapidità ed efficienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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