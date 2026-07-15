Il Comune ha avviato la procedura di gara per il restauro del Convento Santa Maria in Vado. Un rappresentante comunale ha condotto i giornalisti attraverso gli spazi dismessi dell’edificio, visitando i chiostri e altri ambienti. Durante l’accesso, sono stati evidenziati i danni e il deterioramento di alcune parti del complesso, che risultano ancora in attesa di intervento di recupero. La visita si è svolta nonostante le alte temperature.

Guida i giornalisti negli spazi dismessi della sua parrocchia. Li porta su e giù nei chiostri, in barba al caldo, per mostrare il forte degrado di alcuni degli spazi di Santa Maria in Vado, che ancora attendono il restauro. Nelle parole e negli occhi di don Andrea Zerbini, amministratore parrocchiale, è ancora aperta la ferita del sisma del 2012. Simbolo di quel momento, la fragorosa e drammatica caduta davanti al prospetto della chiesa della grande statua della Vergine, volata dalla facciata dell’edificio. Da allora, tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare. Un primo determinante passo è avvenuto ieri, con la sottoscrizione del ’Disciplinare regolante i rapporti tra enti per l’attuazione dell’intervento di restauro del convento di Santa Maria in Vado (area ex Refettorio)’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Convento Santa Maria in Vado. Comune stazione appaltante per il restauro del convento

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