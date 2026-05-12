La nuova scena musicale egiziana sul palco dell' ex convento di San Francesco
Sabato 16 maggio alle 21, l'ex convento di San Francesco a Pordenone ospiterà una serata dedicata alla scena musicale egiziana. Sul palco si esibiranno Nadah El Shazly e 3Phaz, che si esibiranno in un concerto congiunto. La serata sarà preceduta da un'opening act, offrendo al pubblico un appuntamento con sonorità elettroniche, sperimentali e paesaggi sonori contemporanei.
Un viaggio tra elettronica, sperimentazione e paesaggi sonori contemporanei. Sabato 16 maggio alle ore 21, l’Ex Convento di San Francesco di Pordenone ospiterà una serata musicale unica, con protagonisti Nadah El Shazly e 3Phaz, insieme sul palco per un live congiunto, preceduti dall’opening act.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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