La nuova scena musicale egiziana sul palco dell' ex convento di San Francesco

Sabato 16 maggio alle 21, l'ex convento di San Francesco a Pordenone ospiterà una serata dedicata alla scena musicale egiziana. Sul palco si esibiranno Nadah El Shazly e 3Phaz, che si esibiranno in un concerto congiunto. La serata sarà preceduta da un'opening act, offrendo al pubblico un appuntamento con sonorità elettroniche, sperimentali e paesaggi sonori contemporanei.

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