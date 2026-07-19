Un bambino di un anno e mezzo è stato portato al pronto soccorso dopo aver manifestato malori all’uscita dall’asilo nido. Si è scoperto che era disidratato a causa delle alte temperature all’interno della struttura. I medici hanno confermato la disidratazione, probabilmente causata dal caldo eccessivo. Il bambino è stato ricoverato per ulteriori controlli, ma non si conoscono ancora dettagli sul suo stato di salute.

ANCONA Troppo caldo al nido, bimbo di un anno e mezzo si sente male dopo l'uscita e finisce in ospedale. Disidratazione dovuta alle alte temperature atmosferiche. Questa è stata la diagnosi medica data ai genitori dal Salesi, dove il piccolo è arrivato mercoledì pomeriggio. Subito dopo la nanna ha iniziato a sudare freddo e gli occhietti non riuscivano a rimanere aperti. È quasi svenuto preoccupando il papà che in quel momento era con lui. Il referto La corsa in ospedale e poi un sospiro di sollievo, si fa per dire, perché il pediatrico ha escluso altre problematiche se non quelle che il bambino aveva troppo sofferto il caldo nell'arco della giornata passata al nido Stella Stellina di Monte Dago. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - All?asilo nido è un caldo infernale: bimbo di un anno si sente male, ricoverato al Salesi

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