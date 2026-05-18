Un incidente si è verificato in un asilo nido di Milano durante l’ora della merenda, quando un bambino di un anno e mezzo ha rischiato di soffocare dopo aver inghiottito una focaccina. Immediatamente soccorso, il bambino è stato trasportato in ospedale dove è stato riscontrato che ha riportato gravi danni cerebrali a causa della mancanza di ossigeno. La situazione rimane critica e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Milano, 18 maggio 2026 – Una focaccina di traverso, all’ora della merenda. Il bambino, di solo un anno e mezzo, che non riesce più a respirare. I disperati tentativi (andati a vuoto) di maestre e operatori di fargli espellere il boccone. L’allarme al 118 e l’arrivo dei soccorritori all’asilo nido, quando ormai la situazione si era fatta drammatica, con il piccolo già in arresto cardiaco. Una sequenza tragica – riferita dal Corriere, che riporta la notizia – che si è consumata lo scorso febbraio in un asilo nido, in via Cerkovo a Milano. Il piccolo è stato rianimato dai soccorritori che sono riusciti a rianimarlo e a liberargli la trachea. Ma nel frattempo era trascorso del tempo prezioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dramma in un asilo nido di Milano, bimbo di un anno e mezzo rischia di morire soffocato: ha riportato gravi danni celebrali

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