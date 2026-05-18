A Milano, un bambino di un anno e mezzo ha rischiato di morire soffocato mentre si trovava all’asilo nido. Dopo aver rimasto senza respirare per alcuni minuti, è stato necessario il soccorso. Il piccolo ha subito una grave encefalopatia ipossico-ischemica a causa di un episodio di soffocamento. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i genitori e le autorità locali.

Ha rischiato di morire soffocato, rimanendo per lunghi minuti senza respirare. Un bambino di meno di un anno e mezzo ha subìto una “severa encefalopatia ipossico-ischemica”: è accaduto a Milano. Il piccolo si trovava all’asilo nido quando, a causa di una focaccina che gli è andata di traverso, è rimasto quasi mezz’ora senz’aria. A raccontarlo è il Corriere della Sera. Ora la procura della Repubblica di Milano ha aperto un’ inchiesta per lesioni colpose gravissime cercando di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e di stabilire le eventuali responsabilità. Il fatto è avvenuto il pomeriggio del 4 febbraio scorso all’asilo nido di via Cerkovo: il piccolo stava facendo merenda insieme ai compagni quando un pezzetto di focaccia gli è rimasto incastrato in trachea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di un anno e mezzo rischia di morire soffocato all’asilo nido: la procura di Milano apre un’inchiesta

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ULTIM'ORA BIMBO DI 5 ANNI MUORE SOFFOCATO DA UN PEZZO DI WURSTEL DAVANTI AI GENITORI - CAGLIARI

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