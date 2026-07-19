Una madre ha denunciato che il figlio autistico è stato costretto a scendere da un trenino durante un servizio di navette per i lidi di Alimini. La donna ha affermato che, in quella circostanza, le regole non sono state applicate tenendo conto delle esigenze del bambino. La situazione è stata segnalata da un genitore, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali sanzioni o interventi delle autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti delle aziende di trasporto locali.

C'è un momento in cui una regola dovrebbe fermarsi e lasciare spazio al buon senso. È quello che, secondo la denuncia di una madre, non è accaduto ad Alimini, dove nei giorni scorsi un ragazzo gravemente autistico sarebbe stato costretto a scendere dalla navetta che collega il parcheggio alla spiaggia perché diretto verso il tratto di litorale libero e non verso uno stabilimento balneare convenzionato. A raccontare l'episodio sui social è la stessa madre del ragazzino. Una testimonianza che sta suscitando indignazione e che riporta al centro una domanda semplice quanto scomoda: fino a che punto un regolamento può prevalere sulla dignità di una persona? «Mio figlio è gravemente autistico – scrive la donna – Quel trenino lo aspetta tutto l'anno, lo ricorda perfino d'inverno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Alimini, navette per i lidi. La denuncia choc: «Mio figlio autistico costretto a scendere dal trenino»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dimentica l’abbonamento a casa, l’autista lo fa scendere dal bus: 11enne costretto a tornare a piediUn bambino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus dall’autista perché aveva dimenticato l’abbonamento.

"Mia madre e mia sorella rapite, mai trovati i corpi. Io in Italia come 'badante'. Mio figlio autistico? La mia priorità". Così Ainett StephensUna donna ha raccontato di aver subito il rapimento di sua madre e di sua sorella, i cui corpi non sono mai stati ritrovati.