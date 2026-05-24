Mia madre e mia sorella rapite mai trovati i corpi Io in Italia come ' badante' Mio figlio autistico? La mia priorità Così Ainett Stephens

Una donna ha raccontato di aver subito il rapimento di sua madre e di sua sorella, i cui corpi non sono mai stati ritrovati. Attualmente lavora come badante in Italia e ha un figlio con autismo, che considera la sua priorità. La donna è nota come modella e showgirl, nata nel 1982 in Venezuela, dove da adolescente ha subito episodi di bullismo legati alla pelle scura. La sua vita si svolge tra l’Italia e il passato di difficoltà personali.

Modella, personaggio tv, showgirl. Classe 1982: nata in Venezuela (dove purtroppo da adolescente veniva bullizzata per la pelle scura), da anni vive in Italia. Lei è Ainett Stephens, conosciuta ai più come la “gatta nera”, oggi con il sogno di diventare una giornalista d'inchieste. Intervistata. 🔗 Leggi su Today.it

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Quando Ho Beccato Mia Sorella BACIARSI con Un RAGAZZO | INFERNO A CASA MOZZICATO

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“I corpi di mia madre di mia sorella, rapite, non sono stati mai ritrovati. La diagnosi di autismo di mio figlio? Non lo considero un bimbo sfortunato, lo sono quelli che nascono sotto le bombe”: parla Ainett StephensAinett Stephens ha raccontato di aver perso la madre e la sorella, rapite e mai ritrovate.

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Ainett Stephens, l'ex Gatta Nera: Mia mamma e sorella rapite, mai riavuti i corpi. Mio figlio è autistico, me ne accorsi perché non parlavaAinett Stephens ha vissuto il suo massimo splendore a Real Tv, Il mercante in fiera (divenne la Gatta Nera) e Chiambretti ... msn.com

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