Dimentica l’abbonamento a casa l’autista lo fa scendere dal bus | 11enne costretto a tornare a piedi

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus dall’autista perché aveva dimenticato l’abbonamento. L’autista ha ordinato all’alunno di scendere e tornare a piedi. Il ragazzo si è trovato così costretto a camminare per diversi chilometri senza mezzi pubblici. La scena si è svolta senza interventi di altri soggetti e senza ulteriori incidenti. Il fatto è stato riferito da testimoni presenti sul mezzo.

Doveva prendere il pullman per tornare a casa dopo la scuola, ma aveva dimenticato l’abbonamento a casa. Per questo motivo l’autista l’ha lasciato per strada, senza neanche la possibilità di chiamare la mamma perché senza credito sul telefono. È successo a un bambino di 11 anni residente a Torre Pellice, ma studente di prima media a Luserna San Giovanni, due comuni della provincia di Torino. Sono separati da 2,5 km: la distanza che l’undicenne ha fatto a piedi per tornare a casa. Il bambino aveva tentato di salire sul bus: «Mi scusi, ma questa mattina mi sono scordato di prendere l’abbonamento, sono uscito di corsa», aveva detto all’autista. « Senza biglietto non puoi salire », la risposta prima di chiudere le porte delle autolinee “Arriva” prima di chiudere le porte. 🔗 Leggi su Open.online

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Vicenza,15enne disabile dimentica l'abbonamento:l'autista lo fa scenderee lo lascia sotto la pioggia

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Temi più discussi: Senza abbonamento non sali: autista del bus lascia in mezzo alla strada un bambino di 11 anni; Luserna: dimentica l’abbonamento, autista lascia a terra uno studente di 11 anni. A casa a piedi da scuola; Treviso, studente si addormenta sul bus e supera la fermata: multa di 58 euro anche se aveva l'abbonamento; Vicenza, autista del bus gli chiede biglietto, passeggero gli punta una pistola: Parti subito.

Senza biglietto non puoi salire: ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l'abbonamento x.com

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