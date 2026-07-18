I titolari del lido «Bagni Segesta» di Sestri Levante sono indagati per omicidio colposo dopo la morte di una bambina di 11 anni. Mercoledì 15 luglio, l’11enne è rimasta con i capelli incastrati nel bocchettone della piscina dello stabilimento. La bambina è stata trovata senza vita nell’acqua, e le autorità stanno verificando eventuali responsabilità nella manutenzione e nella sicurezza delle attrezzature.

Sono indagati di omicidio colposo i due titolari del lido «Bagni Segesta» di Sestri Levante, dove nel pomeriggio di mercoledì, 15 luglio, l'11enne Alice Ferrari è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina dello stabilimento. La procura di Genova aveva aperto un fascicolo per verificare che nel lido venissero rispettate le norme di sicurezza. Da un primo accertamento della capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, che svolge le indagini coordinata dal pm Fabrizio Givri, era infatti emerso che nella piscina dei Segesta non fosse esposto il cartello obbligatorio da normativa regionale, che vieta la balneazione ai minori di 12 anni non accompagnati. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Alice annegata in piscina a 11 anni, indagati i titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante

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