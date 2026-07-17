Proseguono senza interruzione le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico da sabato 27 giugno. A venti giorni dalla scomparsa, le operazioni continuano senza aver ancora fornito alcun esito, mentre sul posto è impegnato un imponente dispositivo di soccorso proveniente da diverse regioni d’Italia. Le attività si concentrano sui fondali del lago, dove le condizioni ambientali rendono particolarmente difficile individuare qualsiasi traccia. Sommozzatori e robot al lavoro, in campo squadre da tutta Italia. Le ricerche vengono condotte con il supporto di tecnologie di ultima generazione, tra cui sonar ad alta definizione e robot subacquei, utilizzati per scandagliare il fondale del bacino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marito della ministra Roccella disperso da 20 giorni: ricerche senza sosta nel lago di Vico

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Disperso nel lago di Vico. Il marito della ministra Roccella si tuffa e non riemerge. Ricerche senza sostaSul lago di Vico nel Viterbese, Luigi Cavallari, marito di una ministra, si è tuffato in acqua e non è più riemerso.

Marito della ministra Roccella disperso, le ricerche nel lago di Vico: sommozzatori in arrivo da tutta ItaliaDa sabato scorso, Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, è scomparso nel lago di Vico.

Temi più discussi: Marito Roccella, sono ancora in corso le ricerche nel lago di Vico: sommozzatori e robot senza sosta; Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, perché il corpo non si trova: l'acqua fredda, la scarsa visibilità del fondale; La ministra Roccella prima dell'incidente del marito: Ci ha presentati mio padre - 07/07/2026; Lago di Vico, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella.

Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia #Roccella, è disperso nel lago di Vico dal 27 giugno. Le ricerche proseguono nel versante di Ronciglione con sommozzatori, sonar e robot subacquei, ma la visibilità resta quasi nulla. x.com

Marito Roccella, ricerche senza sosta nel lago di Vico: in campo sommozzatori e robotLe condizioni del lago, con fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta già a pochi metri di profondità, rendono le ricerche complesse ... adnkronos.com

Eugenia Roccella, proseguono senza sosta le ricerche del marito disperso nel lago di VicoEugenia Roccella, le ultime informazioni sulle ricerche del marito della Ministra, disperso nelle acque del lago di Vico. notizie.it