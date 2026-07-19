Nell’ultima giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti, si sono svolte le gare finali, con l’Italia che ha visto tra i protagonisti Alessia Succo. La manifestazione si è conclusa oggi, con le competizioni di questa fase finale. Gli eventi sono stati aggiornati in tempo reale, offrendo un quadro completo di tutte le gare disputate. La giornata ha visto anche altre gare e risultati, senza ulteriori dettagli sui piazzamenti o le medaglie assegnate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta ed ultima giornata di gare dell’Europei di Atletica under 18 di Rieti. Nell’impianto laziale Raul Guidobaldi si affronteranno i ragazzi più talentuosi del vecchio continente! Anche oggi in scena uno degli assi della selezione azzurra; Alessia Succo si giocherà le medaglie nei 100 metri ostacoli. L’azzurra, nelle batterie tenutesi ieri, ha dimostrato di essere la grandissima favorita segnando il nuovo record europeo di categoria (12.91). L’ostacolista non è ovviamente l’unica azzurra presente oggi in gara. Si parte alle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: ultima giornata, l’Italia sogna con Alessia Succo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2026 Campionati Assoluti - 60M HS - Donne - Alessia Succo

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: l’Italia cala l’asso Alessia Succo!Durante la terza giornata dei Campionati Europei U18 di atletica, l’Italia ha ottenuto un risultato significativo con Alessia Succo, che ha...

Temi più discussi: LIVE Euro U18. Rieti day 1; LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: pazzesca Kelly Doualla! Frantuma il personale e realizza il record europeo di categoria!; Europei under 18 di Atletica 2026 a Rieti: programma, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; Europei U18, dove vederli in tv e in streaming.

Under 18 a Grosseto: obiettivo #Rieti2026 Oltre 1300 atleti in gara sabato e domenica, 306 società. Si decide la squadra azzurra che parteciperà agli Europei in casa dal 16 al 19 luglio Leggi shorturl.at/E96n4 #atleticaitaliana #Grosseto2026 x.com

Atletica oggi, Europei U18 2026: orari 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 17 luglio va in seconda la seconda giornata degli Europei U18 di atletica: prosegue la rassegna continentale di categoria in quel di Rieti, ... oasport.it

Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari sabato 18 luglio, programma, streaming, italiani in garaDopo un day-2 impreziosito dalla vittoria schiacciante di Kelly Doualla nei 100 metri, l'Italia vuole prolungare il trend positivo anche nella terza ... oasport.it