Alessia Succo ha conquistato la medaglia d'argento negli Europei Under 18 di ostacoli. Durante la gara, ha abbattuto le prime due barriere con facilità, ma ha avuto una partenza lenta con un tempo di reazione di 0.137 secondi. Dopo aver sbattuto leggermente e sbandato, non è riuscita a mantenere la posizione da favorita e ha concluso la gara al secondo posto.

Alessia Succo non ha avuto un eccellente tempo di reazione (0.137), ha abbattuto nettamente le prime due barriere, ha sbandato leggermente dopo la seconda difficoltà ed è dovuta ripartire praticamente da ferma, non riuscendo a rispettare il pronostico della vigilia sui 100 ostacoli agli Europei U18 di atletica, che si concludono oggi allo Stadio Guidobaldi di Rieti e dove rappresentava uno dei volti simbolo del movimento tricolore insieme a Kelly Doualla. La 17enne piemontese puntava senza mezzi termini a conquistare il titolo continentale di categoria e invece si è dovuta accontentare della medaglia d’argento con il tempo di 13.14 (0,9 ms di vento a favore). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Succo abbatte due ostacoli, sbanda e non vince da favorita: argento agli Europei U18

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Alessia Succo batte il record italiano indoor dei 60hs in 8.05 agli Italiani allievi di Ancona

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