Alessia Succo mostra i muscoli agli Europei U18 | crono portentoso avvicina il record europeo! Promossa da n1

Alessia Succo ha ottenuto un ottimo risultato nelle batterie dei 100 ostacoli agli Europei U18 di atletica a Rieti, con un tempo molto rapido che si avvicina al record europeo della categoria. La gara si è svolta allo Stadio Guidobaldi e la atleta è stata promossa come prima classificata. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori.

Alessia Succo ha strabiliato già nelle batterie dei 100 ostacoli agli Europei U18 di atletica, in corso di svolgimento allo Stadio Guidobaldi di Rieti. La 17enne piemontese, volto simbolo della spedizione tricolore insieme a Kelly Doualla, ha divorato le barriere sul rettilineo della località laziale, imponendosi nell’ultima batteria con il rimarchevole tempo di 12.91 (0,9 ms di vento a favore). La portacolori dell’Atletica Settimese ha messo in mostra un ritmo leggiadro con le barriere da 76 centimetri (gli ostacoli di categoria, a livello elite si usano quelli da 84 cm), fermandosi ad appena cinque centesimi dal suo record europeo per minorenni, siglato lo scorso 31 maggio a Bressanone (12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alessia Succo – 'Bellissimo esordire in Diamond League a Roma, ma speravo di migliorare il personale

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